Helfer zur Lage in Gaza: „Wir stehen vor dem absoluten Kollaps“

90 Prozent der Wohnungen und Häuser seien nicht mehr bewohnbar: „Die Menschen leben in Zelten, wenn sie Glück haben. Wenn nicht, unter Plastikplanen. Sie haben gerade ihren zweiten Winter im Krieg durchgemacht – und der ist auch in Gaza kalt. Kinder und Babys sind erfroren.“

Der Österreicher Jürgen Högl vom Roten Kreuz ist in Kairo stationiert, um mit dem Ägyptischen Roten Halbmond die Hilfslieferungen in das zu einem großen Teil zerstörte Gebiete zu organisieren. Seit 2. März sind wieder alle Grenzen dicht, seitdem kommt keine humanitäre Unterstützung von außen mehr zur Bevölkerung durch.

Mehr als vier Tage ist es nun her, dass die Waffenruhe im Gazastreifen endete. Seitdem fallen dort wieder Bomben vom Himmel, auch Bodenoffensiven hat die israelische Armee erneut gestartet. Die Terrororganisation Hamas feuert Raketen auf Israel ab. Am Freitag war die Rede von mehreren hundert Toten in Gaza – seit Dienstag.

42.000 LKW an Hilfe

Die Pause der Gefechte, die am 19. Jänner begonnen hatte, hat die Lage dem Helfer zufolge entspannt: „In der Zeit, in der das jetzt möglich war, haben wir als Internationale Hilfsgemeinschaft rund 42.000 LKW mit Nahrung, Unterkunftsmaterialien und medizinischer Hilfe liefern können.“ In den vergangenen Wochen sei es sogar gelungen, in halb zerstörten Gebäuden für die Kinder wieder eine Schulversorgung herzustellen. Die Menschen hätten einen Funken Hoffnung gehabt. Mit Beginn dieser Woche sei das wieder in weite Ferne gerückt.

„Jetzt sind unsere Kollegen in Gaza wieder 24 Stunden am Tag mehr als beschäftigt damit, Erste Hilfe zu leisten, Verwundete zu versorgen und Leben zu retten.“ In dieser Woche seien wieder sechs Helfer gestorben, insgesamt seit Kriegsbeginn bereits über 350.