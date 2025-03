Waffenruhe beendet: Israel bombardiert Gazastreifen

Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erklärte, ist das Militär angewiesen worden, "energisch" gegen die Hamas vorzugehen. "Dies folgt auf die wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen, sowie auf ihre Ablehnung aller Vorschläge, die sie vom Gesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff und von den Vermittlern erhalten hat", hieß es in der Erklärung weiter. Israel werde von nun an wieder mit zunehmender militärischer Stärke gegen die Hamas vorgehen.

Israel hat in der Nacht zum Dienstag die Waffenruhe mit der palästinensischen Terrororganisation Hamas beendet und mehrere Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen, Khalil Al-Deqran , sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass bei den israelischen Luftangriffen am Dienstag mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen seien.

Der palästinensische zivile Rettungsdienst berichtete von mindestens 35 Luftangriffen auf den Gazastreifen. Laut palästinensischen Medizinern handelt es sich um die heftigsten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe am 19. Jänner. Viele Kinder und auch der hochrangige Hamas-Vertreter Mahmoud Abu Watfa sollen getötet worden sein. Nach Angaben von Ärzten und Augenzeugen wurden drei Häuser in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, ein Gebäude in Gaza-Stadt sowie Ziele in Khan Younis und Rafah getroffen.

Weißes Haus vorab informiert

Das Weiße Haus teilte mit, über die Angriffe informiert worden zu sein. "Die Trump-Administration und das Weiße Haus wurden von den Israelis zu ihren Angriffen in Gaza heute Abend konsultiert", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in einem Interview mit Fox News. "Wie Präsident Trump deutlich gemacht hat, werden die Hamas, die Houthi, der Iran und all jene, die nicht nur Israel, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika terrorisieren wollen, einen Preis zu zahlen haben. Es wird die Hölle losbrechen", sagte sie.