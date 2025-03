Wachsende Zweifel in Israel: Handelt Netanjahu noch im Interesse des Landes?

„Wenn ihr nicht tut, was ich will, schicke ich nach Israel alles, was nötig ist. Dann wird kein einziger Hamas-Angehöriger überleben.“ In gewohntem Polterton forderte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Donnerstag die militante Islamisten-Miliz auf, alle israelischen Geiseln freizulassen. Zuvor hatte er mit überlebenden Geiseln gesprochen.

Hamas-Sprecher Chasem Kassim: „Das ermuntert Israel doch nur, die Bedingungen des Waffenstillstands nicht einzuhalten.“ Dieser ist am Sonntag ausgelaufen. Ohne dass die Kämpfe wieder aufflackerten. Doch hätten Verhandlungen über eine Verlängerung, die „Stufe II“, bereits Mitte Februar beginnen sollen. Bislang gab es nur sporadische Einleitungskontakte.

Netanjahu zögert

Israels Premier Benjamin Netanjahu zögert, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die Hardliner seiner Koalition drohen mit Austritt, sollte der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen beendet werden. Auch wenn dies das Leben der verbliebenen Geiseln gefährdet.

Ex-Diplomat Netanjahu dürfte aber die Zwischentöne der Warnung gehört haben: Trump geht es um die von ihm gesetzten Ziele.