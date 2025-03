Anti-Hamas-Demo in Gaza: Der erste große Widerstand

„Raus, raus, raus, Hamas raus!“, riefen hunderte Palästinenser, während sie zwischen den Ruinen ihrer zerbombten Häuser entlang marschierten.

Die Proteste am Dienstag waren die größten gegen die islamistische Terrororganisation im Gazastreifen seit Kriegsbeginn 2023. Videos und Fotos aus Beit Lahia im Norden des Gebiets, die sich in sozialen Netzwerken rasch verbreiteten, zeigten vor allem wütende Männer, einige mit weißen Friedensfahnen. „Beendet den Krieg“, „Wir wollen in Frieden leben“ und „Wir weigern uns, zu sterben“ stand auf den Plakaten, die sie hochhielten.

Die israelische Armee hatte zuvor Evakuierungsbefehle für große Teile der Stadt gegeben. Im nahe gelegenen Jabalia und in Khan Younis im Süden des Küstengebiets spielten sich ähnliche Szenen ab. Sie sind wohl aus der Not geboren.