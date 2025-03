Hilferuf der UNO aus Gaza: „Keine Hilfe kommt mehr, seit Wochen“

Kein Wort über die Hamas , kein Kommentar zu Israels jüngster Militäroffensive: Als Sprecherin der UN-Hilfsorganisation UNRWA im Gazastreifen bewegt sich Juliette Touma politisch auf sehr dünnem Eis. Zu oft ist die UNRWA in den vergangenen Monaten des Krieges zwischen die Fronten geraten, wurde von Israel beschuldigt , eng mit der Terrororganisation zusammenzuarbeiten. Zuletzt, nach eingehenden Untersuchungen der Vorwürfe durch die UNO, waren es genau zwölf von 30.000 Mitarbeitern der UNRWA, denen tatsächlich Kontakte zur Hamas nachgewiesen werden konnten.

Trotzdem beschränkt sich die UNRWA-Vertreterin bei ihrem Besuch in Brüssel auf die nüchternen Fakten und einen lauten Hilferuf. Zwei Millionen Menschen sind im Gazastreifen von der durch die UNRWA organisierten Hilfe abhängig, 50.000 Kinder besuchen täglich die von ihr betriebenen Schulen. Seit drei Wochen, also seit dem Beginn des neuerlichen israelischen Angriffs auf Gaza seien keinerlei Hilfsgüter mehr dorthin geliefert worden. Damit, so betont Touma, "meine ich tatsächlich nichts." Wie alle UN-Hilfsorganisationen seit Trump hat auch die UNRWA einen Gutteil ihrer finanziellen Mittel eingebüßt: "Wir schauen, dass wir Monat für Monat irgendwie durchkommen. Keine Ahnung, wie es im April weitergehen wird."