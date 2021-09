Anklage: Haitis Premier in Präsidentenmord verwickelt?

Einen Polit-Komplott scheinen die nationalen Behörden hinter der Ermordung des haitianischen Staatspräsidenten Jovenel Moïse im Juli zu vermuten: Die Staatsanwaltschaft hat eine Anklage gegen den Interims-Premierminister Ariel Henry beantragt. Dieser soll in der Nacht des Attentats mit einem der Hauptverdächtigen in dem Mordfall telefoniert haben.

Staatsanwalt Bed-Ford Claude forderte, "aufgrund der Schwere der aufgedeckten Tatsachen" eine Ausreisesperre gegen Henry zu erlassen. Als Reaktion auf die Vorwürfe soll Henry den Obersten Staatsanwalt entlassen haben. In einem entsprechenden Schreiben von Henry, das vom Montag datiert war und das haitianische Medien am Dienstag verbreiteten, wird Claudes Entlassung mit "schwerem administrativem Fehler" begründet.

Plötzlich Premier

Der 53 Jahre alte Moïse war in der Nacht auf 7. Juli in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen worden. Seine Ehefrau Martine wurde dabei angeschossen, überlebte aber. Nach Polizeiangaben führten kolumbianische Söldner den Mord aus. Zu den Hintermännern sollen ein haitianischer Arzt, der in den USA wohnte, und ein Ex-Funktionär des haitianischen Justizministeriums gehören. Es gab zahlreiche Festnahmen, aufgeklärt wurde der Fall bisher nicht.