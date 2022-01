EU-Komissar Hahn: "Man muss ja kein Jubel-Europäer sein"

Von Ex-Kanzler Kurz und Ex-Finanzminister Blümel kam während der Corona-Krise immer wieder massive Kritik an der EU: Kurz sah einen "Impfstoffbasar" und Blümel hat sich beschwert, dass die EU zu spät und zu wenige Staatshilfen bewilligt. War da was dran?

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass grosso modo alles funktioniert hat. Bei der Impfstoffverteilung war es so, dass die Staaten, im Gegensatz zum Vorschlag der Kommission, lange diskutiert haben, welche Vakzine sie wollen und zu welchem Preis. Und das hat die anfängliche Verzögerung hervorgerufen. Aber im Endeffekt waren die Impfstoffe dann da.

Und was die Beihilfen betrifft?

Die Kommissionsmitarbeiter haben an die 500 Beihilferegelungen getroffen. Aber es ist eben nicht so, dass ein Staat ein Ansuchen stellt und es dann zwei Stunden später mit Stempel aus der Kommission zurückkommt. Alles muss genau beurteilt werden. Insgesamt wurden Beihilfen in Höhe von 3.000 Milliarden Euro genehmigt. Diese 3 Billionen sind die Summe aus Mitteln der EU und den eigenen Mitteln der Staaten inkl. Garantien.

Wie hat man in Brüssel die Implosion der türkisen ÖVP mitverfolgt?

Regierungswechsel sind in der EU nichts Ungewöhnliches. Der vorletzte Wechsel in Wien fiel zeitlich mit dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes zusammen, und das hat uns damals mehr beschäftigt. In den fünf Jahren, in denen ich als Kommissar bei EU-Außenministerräten dabei war, habe ich den Wechsel von über 60 EU-Außenministern miterlebt.

Jetzt haben wir den 750 Milliarden Euro schweren Coronaufbaufonds. Ist das der Einstieg zum ständigen gemeinsamen Schuldenmachen in der EU?

Das Next-Generation-EU-Instrument muss einen einmaligen Charakter haben, auch wenn sich die Umsetzungsmaßnahmen über Jahrzehnte erstrecken. Das war die Voraussetzung für die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Es gibt also einen klar definierten Beginn und ein ebenso klar definiertes Ende. Am Anfang stellen wir das Geld bereit, ab 2027 beginnen wir mit der Rückzahlung.

Es gibt Viele, die sich hier etwas Permanentes vorstellen. Aber meine Antwort ist: Jetzt müssen alle Mitgliedsstaaten beweisen, dass die bereitgestellten Mittel tatsächlich in Investitionen gegen den Klimawandel und in die Digitalisierung gesteckt werden, dass sie also einen nachhaltigen Mehrwert schaffen. Es geht jedoch nicht nur um Investitionen, sondern auch um Reformen. Kurz gesagt: um die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft.

Um diese Schulden zu bedienen, braucht die EU jährlich 15 bis 16 Milliarden an eigenen Einnahmen. Die EU muss dafür neue Quellen für Einnahmen erschließen..

Den ersten von zwei Schritten haben wir bereits im Dezember 2021 gesetzt, der zweite kommt 2023. Diese neuen Eigenmittel aus dem erweiterten Emissionshandel, der Co2-Grenzausgleichsabgabe und globalen Konzernsteuern werden zwei Drittel des jährlichen Bedarfes abdecken.

Was, wenn man nicht auf die 15 Milliarden kommt?

Meine tiefe Überzeugung ist, dass die Staaten letztlich dem Eigenmittel-Paket zustimmen werden. Weil anders herum würde es bedeuten, dass die nationalen Beiträge im EU-Budget erhöht werden müssten.

Sie sind jetzt sei 12 Jahren Kommissar und haben schon einige Krisen der EU miterlebt. Welche war die bisher schwierigste? Brexit? Migration? Corona?

Die nachhaltigste Wirkung hatte sicher der Brexit, er hat eine bleibende Wunde hinterlassen. Das Vereinigte Königreich war die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Union, auch gesellschaftspolitisch war die Mitgliedschaft Großbritanniens ein Vorteil für die Union. Mit den Briten war es nicht immer leicht, aber ihre Zugänge habe ich geschätzt. Auch außen- und sicherheitspolitisch war Großbritannien neben Frankreich ein Schlüsselspieler.

Alles andere waren und sind Krisen, die uns immer wieder fordern, die wir aber bewältigen.