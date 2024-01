Luftangriffe auf Houthi-Hafen durch USA und Großbritannien

Die USA und Großbritannien haben nach Angaben der Houthi im Jemen zwei Luftangriffe auf den Hafen von Ras Issa am Roten Meer geflogen. Weitere Einzelheiten berichtete der Houthi-TV-Sender Al-Masira am Samstag zunächst nicht. Am Freitag war der Tanker "Marlin Luanda" im Roten Meer nach Angaben des Betreibers und Rohstoffhändlers Trafigura im Roten Meer von einer Rakete getroffen worden. Ein Tank auf der Steuerbordseite habe Feuer gefangen, teilte Trafigura am Samstag mit.

Die Flammen würden mit Bordmitteln bekämpft, hieß es weiter. Von der Besatzung sei niemand verletzt.

US-Schiffe leisteten Hilfe

Das US-Militär teilte mit, die unter der Flagge der Marshallinseln fahrende "Marlin Luanda" habe einen Notruf gesendet. Die "USS Carney" und andere Schiffe leisteten dem Tanker Hilfe.