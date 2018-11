Härtester Brexit-Fan: Mays Deal "schlimmer als in EU zu bleiben"

EU arbeitet an Lösung für Gibraltar-Frage

Spanien bleibt im Streit um das britische Territorium an seiner Südküste bei den Brexit-Verhandlungen hart. Wenn es keine Änderungen am Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gebe, werde er sein Veto einlegen, erklärte Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter. „Meine Regierung wird immer die Interessen Spaniens verteidigen.“Auch nach seinem Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May am Mittwoch blieben die Positionen weit auseinander, erklärte Sanchez weiter.

Die EU arbeitet derweil an einer Erklärung zur Gibraltar-Frage, die laut involvierten Spitzenbeamten noch am heutigen Freitag stehen soll. Der Gipfel am Sonntag, bei dem die EU und Großbritannien den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen politisch absegnen wollen, werde wie geplant stattfinden, hieß es weiter. Zur Gibraltar-Frage habe es aber noch keine Einigung gegeben.

Die schriftliche Erklärung soll Spanien eine Interpretation der Rechtslage liefern und bis zum Gipfel zusätzlich zu den anderen Dokumenten vorgelegt werden.