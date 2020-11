"Habe gewonnen": Trump twittert weiter gegen Bidens Sieg an

Trumps Anwälte sind offenbar nicht ganz so sicher wie ihr Auftraggeber, dass sich das Wahlergebnis mithilfe von Betrugsvorwürfen anfechten lässt. Im gewichtigen US-Staat Pennsylvania haben sie eine bereits eingebrachte Klage abgeschwächt. Sie strichen die Vorwürfe, dass bei der Auszählung der Stimmen Verfassungsrechte von Beobachtern der Trump-Seite verletzt worden seien. Trumps Anwälte wollten auf dieser Basis mehrere hunderttausend Stimmen in Pennsylvania für ungültig erklären lassen.

Es bleibt der Vorwurf, Wähler von Trumps Republikanern seien in Pennsylvania benachteiligt worden, weil in einigen Bezirken mit demokratischer Orientierung erlaubt gewesen sei, Fehler in Stimmzetteln zu korrigieren.

Trump versprach in der Nacht zum Montag jedenfalsl neue Klagen. "Bald werden unsere großen Fälle eingereicht, die die Verfassungswidrigkeit der Wahl 2020 und die Schandtaten zeigen, die verübt wurden, um das Ergebnis zu verändern", twitterte er.