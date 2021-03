Grünes Licht für Flüge zwischen Österreich und Großbritannien

„Ab Montag gibt es wieder Flugverkehr von London nach Wien”. So teilte Außenminister Alexander Schallenberg in einem digitalen Live-Talk mit Auslandsösterreichern im Vereinigten Königreich am Donnerstagabend das Ende des seit vor Weihnachten geltenden Landeverbots für Passagierflugzeuge von der Insel mit. Flüge wurden nach der Entdeckung einer besonders ansteckenden britischen Corona-Variante gestoppt, um eine Einschleppung zu verhindern.