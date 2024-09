Nach Brandenburg-Wahl: Grünen-Spitze in Deutschland tritt zurück

Die Grünen hatten bei den jüngsten Landtagswahlen im Osten Deutschlands erhebliche Rückschläge erlitten und verloren in Thüringen und Brandenburg ihre Sitze im Landesparlament. In aktuellen Umfragen liegt die Partei bei nur noch 9,5 Prozent – ein Rückgang auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren.

Nouripour begründete den Rücktritt mit dem verheerenden Ergebnis bei der Landtagswahl in Brandenburg, bei der die Grünen-Partei aus dem Landtag flog. Die Grünen befänden sich in der „tiefsten Krise in einer Dekade“ .

Auswirkungen auf Ampel-Koalition?

Die deutschen Grünen sind nicht die einzige deutsche Regierungspartei in einer tiefen Krise. Auch die FDP verlor bei allen kürzlich erfolgten Wahlen massiv, kam in Brandenburg etwa auf keinen einzigen Prozentpunkt. Das Rumoren innerhalb der Partei war schon vor der Wahl in Brandenburg groß - der Grünen-Rücktritt dürfte viele Ampel-Gegner in der Partei weiter davon überzeugen, dass die Koalition mit SPD und Grünen viel an Stabilität eingebüßt hat.

Die Beratungen über den Etat der Bundesregierung für 2025 könnten die endgültige Sollbruchstelle der Koalition sein. Der große Showdown im Haushaltsausschuss ist Mitte November mit der Bereinigungssitzung. Bis dahin müssen die Haushälter es schaffen, noch drei bis vier Milliarden Euro einzusparen, damit die Rechnung aufgeht. Oder die Ampel entscheidet sich doch, höhere Kredite aufzunehmen und die Schuldenbremse wegen des Ukraine-Kriegs auszusetzen.