GRU: Russischer Geheimdienst kommt nicht aus den Schlagzeilen

Es ist noch gar nicht so lange her. Erst Anfang November lobte Präsident Wladimir Putin die " Professionalität" des größten Geheimdienstes des Landes. Anlass war das 100-jährige Bestehen von GRU, dessen Kürzel übersetzt einfach "Hauptverwaltung für Aufklärung" bedeutet. Die jüngste Bilanz seiner Agenten kann es nicht gewesen sein - denn die ist voll von peinlichen Blamagen und internationalen Skandalen.

Die jüngste Blamage kam just aus Österreich: Vergangene Woche wurde bekannt, dass ein pensionierter Bundesheer-Offizier fast 30 Jahre lang Informationen an den russischen Geheimdienst geliefert haben soll. Oberst M. ist nun in Haft. Die russische Regierung dementiert die Vorwürfe.