Großdemo in Rom: Was Salvini mit "Sardinen" und Nutella verbindet

„Ich erwarte mir etwas Grandioses“, erklärte " Sardinen“-Mitgründer Mattia Santori am Samstag. Sein Wunsch erfüllte sich. Zehntausende Menschen strömten bei Sonnenschein auf die Piazza San Giovanni in Rom. In den vergangenen Wochen waren bereits zehntausende Menschen in Bologna, Modena, Mailand und Venedig auf die Straße gegangen.

Der Protest der „ Sardinen“ richtet sich gegen einen grassierenden Nationalismus mit Hass und Fremdenfeindlichkeit, der zunehmend um sich greift. Und den vor allem der ultrarechte, ehemalige Innenminister und Lega Chef-Matteo Salvini forcierte.