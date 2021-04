Großbritannien weint mit der Queen um Prinz Philip

Hunderte, teils weinende, Menschen erwiesen ihm vor dem Wochenende die letzte Ehre und legten vor Buckingham Palace und Windsor Castle Blumen und Dankeskarten nieder – trotz Bitten, wegen der Corona-Pandemie fern zu bleiben.

Die königliche Familie richtete ein digitales Kondolenzbuch ein und bat Menschen, lieber für wohltätige Zwecke zu spenden.

Auch die Fahrer von Londons berühmten schwarzen Taxis würdigten den Prinzgemahl, indem sie ihre Autos entlang der Mall nahe des Palastes aufreihten. Und viele digitale Werbeflächen in der Hauptstadt, wie der große Bildschirm am Piccadilly Circus, zeigten für 24 Stunden statt Reklame Fotos des Duke of Edinburgh.

Am Freitagabend tönten dann 99 Glockenschläge in Londons berühmter Westminster Abbey, der Kirche wo Elizabeth und Philip 1947 geheiratet hatten. „Mir tut vor allem die Queen leid“, beschreibt Emma ihre Emotionen.

Ihre 73 Ehejahre mit Philip rückten auch viele Zeitungen in den Mittelpunkt. „Meine Kraft und mein Halt“ zitierte The Times die Königin auf ihrer Titelseite. Ähnlich der Daily Star: „Ihr Felsen“. Und sogar die konservative Daily Mail und der Labour-treue Daily Mirror einigten sich auf fast die gleiche Schlagzeile: „Leb wohl, mein Geliebter“ und „Auf Wiedersehen, mein Geliebter“. Wie auch so manche andere, druckten beide Philip-Sonderbeilagen.