Großbritannien: Wahlkampfstart mit Big Ben und Stalin-Vergleichen

Unter dem Londoner Glockenturm Big Ben sind in der Nacht auf Mittwoch für gut fünf Wochen die Lichter ausgegangen - der britische Wahlkampf hat offiziell begonnen. Die unmittelbar folgende Verbalattacke von Premier Boris Johnson gegen die Labour-Partei lässt erahnen, dass die Zeit bis zur Unterhauswahl am 12. Dezember schmutzig werden könnte.

In einem Beitrag für "The Telegraph" verglich Johnson die Methoden von Labour mit denen von Sowjetdiktator Josef Stalin. Die Sozialdemokraten verachteten das Streben nach Profit so sehr, dass sie bereit seien, die Grundlage des Wohlstands zu zerstören, so Johnson. Falls Labour gewinne, „würden sie Steuern auf alles erheben: auf Renten, Geschäfte, Erbschaften, Häuser und Gärten“.

Parteichef Jeremy Corbyn wies die Attacken zurück: „Das ist der Schwachsinn, den die Superreichen raushauen, um ein bisschen mehr Steuern zu vermeiden.“