Skandal um Prügel-Video: Abgeordneter suspendiert

Amesbury soll sich bedroht gefühlt haben

Der Politiker hatte am Wochenende bei X mitgeteilt, er sei in einen Vorfall verwickelt gewesen, bei dem er sich bedroht gefühlt habe, nachdem er abends mit Freunden unterwegs gewesen sei. Am Morgen danach habe er selbst die Polizei kontaktiert, um zu berichten, was geschehen sei. Details nannte er nicht.