Großbritannien schließt Migrationsdeal mit der Türkei ab

Großbritannien hat ein Abkommen mit der Türkei zur Bekämpfung sogenannter illegaler Migration geschlossen. Wie das britische Innenministerium am Dienstagabend mitteilte, beinhaltet der Deal ein Kompetenzzentrum, das von der türkischen Polizei eingerichtet werden soll und unter anderem einen erleichterten Datenaustausch vorsieht, um die Lieferketten von Booten und Bootszubehör zu unterbrechen.

Globalisierte Schlepperei

Einem Bericht der Zeitung Sunday Times zufolge geht die britische Kriminalpolizei davon aus, dass die Mehrheit der Schlauchboote in der Türkei hergestellt und mit Motoren aus China ausgestattet werden. Kriminelle würden sie dann in deutschen Lagerhallen aufbewahren und später an die französische oder belgische Küste bringen.

Das deutsche Bundeskriminalamt teilte dazu auf Anfrage mit, eine Vielzahl von Schlepperorganisationen nutze Schlauchboote, um Migrantinnen und Migranten illegal von Frankreich oder Belgien nach Großbritannien zu schleusen. "Mit solchen Versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren, sind bekanntermaßen erhebliche Gefahren für das Leben der Migranten verbunden."

