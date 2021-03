Großbritannien rüstet atomar auf und will auf die Weltbühne

Doch das globale Großbritannien will nicht nur atomar aufzeigen, sondern auf vielen Gebieten militärisch stärker präsent sein. Zwar werde man eng mit der NATO und auch mit der EU in militärischen Fragen verbunden bleiben, doch der wichtigste militärische Partner für die Zukunft seien die USA: „In all unseren Bemühungen werden die Vereinigten Staaten unser größter und engster Verbündeter sein.“

Präsenz gegenüber China

Um das zu demonstrieren, schicken die Briten einen ihrer zwei Flugzeugträger, die Queen Elizabeth, ins Südchinesische Meer, um dort gemeinsam mit der US-Marine zu operieren. So will man Präsenz gegenüber China und dessen militärischen Ambitionen zeigen. Andererseits will man es sich mit der neuen Weltmacht nicht verscherzen, schließlich wolle man „offen für Handel mit China und chinesische Investments bleiben“. Ungeachtet der jüngsten politischen Verstimmungen – etwa wegen Pekings Härte im Umgang mit Hongkong – wird das Land nicht als Gegner, sondern nur als „systemischer Konkurrent“ bezeichnet.

Deutlich rauer dagegen der Tonfall gegenüber Russland. „Russland bleibt die akuteste direkte Bedrohung Großbritanniens“ heißt es in dem Bericht, man werde sich gegen das gesamte Spektrum an Gefahren und Bedrohungen aktiv zur Wehr setzen.“

Keine Empire-Nostalgie

Große Ambitionen für ein Land mittlerer Größe am Rand Europas, wenden Kritiker ein. Johnson aber will sein Konzept nicht als nostalgische Anspielung an Großbritanniens einstige Rolle als Weltmacht sehen, „und noch weniger als schwärmerische Geste“. Es sei notwendig, Großbritanniens politische Rolle wieder global zu verstehen, „um Sicherheit und Wohlstand in kommenden Jahrzehnten zu sichern“.