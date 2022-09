Großbritannien ohne Queen - wie geht es nun weiter?

Der Tod von Königin Elizabeth II. nach mehr als sieben Jahrzehnten auf dem Thron hat in Großbritannien einen seit Jahren unter dem Codewort "Operation London Bridge" detailliert vorbereiteten Ablauf von Ereignissen in Gang gesetzt, deren Höhepunkt die Trauerfeier in der Westminster Abbey im Herzen Londons sein wird. Das passiert in den kommenden Tagen:

Sonntag, 11. September

Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Königin wird in Schottland vom Schloss Balmoral, wo die Queen verstorben ist, nach Schloss Holyroodhouse in Edinburgh gebracht, die offizielle Residenz der britischen Monarchen in Schottland. Entlang der 290 Kilometer langen Strecke werden verschiedene Punkte eingerichtet, von denen aus die Bevölkerung ein Blick auf den Konvoi mit dem Sarg der Königin werfen kann. Allerdings wurde darum gebeten, keine Blumen zu werfen.

König Charles III. empfängt um 15.30 Uhr MESZ Vertreter der Commonwealth-Staaten im Buckingham-Palast.

Montag, 12. September

König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen das Parlament, anschließend fliegen sie nach Edinburgh.

Der Sarg der Queen wird in einer Prozession zur St. Giles-Kathedrale in Edinburgh gebracht. Gottesdienst mit Mitgliedern der königlichen Familie.

Dienstag, 13. September

Der Sarg der Königin wird am Nachmittag von Edinburgh nach London geflogen und in den Buckingham-Palast gebracht.

Mittwoch, 14. September

In einer Prozession wird der Sarg vom Palast zum Parlament gebracht. In Westminster Hall wird er vier Tage lang auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk aufgebahrt. Die Öffentlichkeit kann dort 23 Stunden täglich Abschied von der verstorbenen Regentin nehmen. Laut Behördenangaben werden mehr als eine Million Menschen erwartet.

Montag, 19. September

11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ): Staatliche Trauerfeier in der Westminister Abbey mit Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt. Das ganze Land verharrt für zwei Minuten in Schweigen.

Nach der Trauerfeier werden die sterblichen Überreste der Königin nach Schloss Windsor westlich von London gebracht. In der St. George's-Kapelle findet ein Gottesdienst statt, anschließend wird die Königin im Familienkreis in der Familiengruft zu Grabe getragen. Der Sarg ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes Prinz Philip wird umgebettet, um künftig neben dem der Queen zu ruhen.