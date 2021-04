Grönland: Ein Votum für die Umwelt – und gegen China

Das Unternehmen „Greenland Minerals“, in dem ein chinesischer Investor das größte Aktienpaket besitzt, bietet für den auf 37 Jahre veranschlagten Rohstoffabbau einen Betrag von umgerechnet 200 Millionen Euro jährlich für die Regierung in der Hauptstadt Nuuk und mehrere hundert Arbeitsplätze für die Region. Gleichzeitig hätte China, das seit einigen Jahren auch Ansprüche auf den arktischen Raum erhebt, in Grönland seinen Fuß in der Tür – was vor allem Dänemark ein Dorn um Auge ist.