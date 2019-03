"Grob und unsensibel": Macron wegen Sager über Demonstrantin in der Kritik

Der Fall einer 73-jährigen Demonstrantin, die bei einer " Gelbwesten"-Kundgebung in Nizza schwer verletzt wurde, sorgt in Frankreich für heftigen Streit. Die Anwältin der betroffenen Familie und die linke Opposition im französischen Parlament warfen Präsident Emmanuel Macron am Montag im Umgang mit dem Fall mangelndes Feingefühl vor.

Wünscht ihr "Besonnenheit"

An ihre Mandantin gerichtete Äußerungen Macrons seien "grob und unsensibel", sagte die Anwältin Arié Alimi. Die Aufnahmen von der 73-jährigen Geneviève Legay, die am Samstag mit blutüberströmtem Kopf auf der Straße lag, verbreiteten sich schnell in den Online-Netzwerken. Macron hatte Legay in der Zeitung "Nice Matin" (Montagsausgabe) daraufhin eine "schnelle Genesung und vielleicht auch eine Art Besonnenheit" gewünscht.

"Wenn man gebrechlich ist und geschubst werden könnte, begibt man sich nicht an Orte, die gesperrt wurden, und man begibt sich nicht in derartige Situationen", zitierte "Nice Matin" den Präsidenten.