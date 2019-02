OECD-Experte über Macron: „Sollte den Redenschreiber wechseln“

Der Zugang zum Gesundheits- und Erziehungswesen ist doch weitgehend kostenlos?

Aber wie in anderen Ländern werden zunehmend Teile des Gesundheits- und Erziehungswesen privatisiert. Wer im mittleren Segment der Gesellschaft mithalten will, schickt seine Kinder, zusätzlich zur öffentlichen Schule, auch noch in teure Privatkurse.

Das tangiert die erwähnten, mangelnden Aufstiegschancen?

Im OECD-Schnitt braucht es vier bis fünf Generationen, für einen Aufstieg aus den zehn Prozent des ärmsten Segments der Bevölkerung in die Mittelschicht. In Frankreich sind sechs Generationen nötig. Bei PISA-Studien liegt Frankreichs Bildungssystem im Durchschnitt.

Aber im Detail wird eine extreme Kluft sichtbar zwischen den Ergebnissen der Kinder aus gut situierten Familien, die mit den Leistungen der Schüler in Top-Staaten wie Finnland oder Korea vergleichbar sind, und Kindern aus dem untersten Bevölkerungssegment, die abstürzen.

Die Lehrergehälter in Frankreich sind zu niedrig. Es gibt auch kaum finanzielle Anreize, um erfahrene Lehrer in benachteiligte Viertel zu bringen. So bleiben die Eliten unter sich, während die Aufstiegshoffnungen der unteren Mittelschicht erlöschen.