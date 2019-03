Trotz Demo-Verbot: Gelbwesten marschieren wieder

Anhänger der „ Gelbwesten“-Bewegung haben wieder in Paris und anderen französischen Städten demonstriert. Wie der Radionachrichtensender Franceinfo am Samstag berichtete, wurden allein in der Hauptstadt 31 Menschen vorläufig festgenommen. Es gebe dort mehrere Demonstrationszüge. Festnahmen gab es auch in Nizza an der Côte d'Azur.