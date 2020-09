Griechische Lager: Warum trotz EU-Milliarden Chaos herrscht

Warum, wenn doch so viel Geld in den vergangenen Jahren schon geflossen ist, blieb die Lage in den Camps so katastrophal?

Zum Teil aus bürokratischen Gründen. Die Lagerleitung in Moria hat beispielsweise immer wieder urgiert, das Camp an das Abwassersystem anzuschließen. Dafür hätte es nur weniger Rohre bedurft. Passiert ist es trotzdem nicht. Andere berichteten über einen tagelang in der Luft schaukelnden Container: Weil sich regionale und Athener Behörden stritten, durfte er nicht vom Kran gelassen werden.