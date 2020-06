Griechische Krisen-Koalition geplatzt

Vor gut einem Jahr war in Griechenland gewählt worden. Es hatte Wochen gedauert, bis eine einigermaßen breite Koalition aus Samaras’ konservativer Nea Dimokratia, der sozialistischen PASOK und der Demokratischen Linken (DIMAR) gebildet war. Jetzt ist die für das krisengebeutelte Land so wichtige breite Koalition Geschichte. Die Demokratische Linke ist aus der Regierung ausgetreten. Ihre beiden Minister zogen mit ihr. Damit bleibt der Regierung noch eine knappe Mehrheit von 153 Mandaten aus 300. Neuwahlen wollen die beiden Parteichefs Antonis Samaras (ND) und Evangelos Venizelos ( PASOK) um jeden Preis verhindern. „Ich will, dass wir alle weitermachen. Niemand will ein Land ohne Regierung. Uns bleiben noch drei Jahre, und die werde ich zu Ende bringen“, versuchte Samaras die Griechen – aber vielleicht auch ein Stück weit sich selbst – zu überzeugen. „Das Letzte, was das Land jetzt braucht, sind Wahlen“, brachte es auch ein Mitglied der Sozialisten auf den Punkt. Vor allem hätten die bisherigen drei Regierungsparteien bei Neuwahlen laut Umfragen keine Mehrheit mehr.