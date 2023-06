Griechenland-Wahl: Laut Exit Polls siegen Konservative klar

Bei den Parlamentswahlen in Griechenland am Sonntag zeichnete sich bei Nachwahl-Befragungen (Exit Polls) ein klarer Sieg der konservativen Volkspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis ab. Alles deutete darauf hin, dass der bisherige Ministerpräsident auf mehr als 40 Prozent der Stimmen kommen würde (42,5). Sein stärkster Rivale, der linke Politiker und Ex-Premier Alexis Tsipras fiel mit seiner Partei „Radikales Bündnis der Linken“ (Syriza) laut diesen Befragungen auf unter 20 Prozent der Stimmen (17,5).

Damit hat sich das Ergebnis von vor fünf Wochen mehr oder weniger wiederholt. Da hatte jedoch noch das einfache Verhältniswahlrecht gegolten – ohne absolute Mehrheit konnte Mitsotakis keine Regierung bilden. Eine Koalition wollten die Konservativen aber nicht eingehen, und es gab darüber hinaus ohnehin auch keinen willigen Partner. So wurden abermals Neuwahlen ausgerufen.

Diesmal hingegen greift eine Besonderheit im griechischen Wahlgesetz: 40 Prozent der Stimmen reichen der ND für die absolute Mehrheit, weil die stärkste Partei automatisch einen Bonus von mindestens 20 Mandaten im Parlament mit insgesamt 300 Sitzen erhält. Mitsotakis hatte damit eine bequeme Mehrheit von 160 Sitzen in Reichweite.