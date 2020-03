Griechenland meldet erste Corona-Infizierte auf Lesbos

Auf der griechischen Insel Lesbos gibt es den ersten Corona-Fall. Infiziert hat sich eine Einheimische. Lesbos ist in Europa zu trauriger Bekanntheit gelangt, weil 20.000 Migranten und Flüchtlinge dort im Elend leben.

Israel-Reise

Am Montag hätten die griechischen Behörden den ersten Corona-Fall auf der ostägäischen Insel bestätigt, berichtet die deutsche Zeitung Die Welt. Eine 40-jährige Frau aus dem Dorf Plomari habe sich vermutlich bei einer Reise nach Israel infiziert. Nach ihrer Rückkehr hatte sie noch ein paar Tage als Verkäuferin in einem Supermarkt gearbeitet. Nun ist sie im Krankenhaus in Mytilini in Quarantäne.

Zur Einordnung: Mytilini und das Flüchtlingslager Moria, wo die mit Abstand meisten Gestrandeten ausharren, liegen rund sechs Kilometer entfernt.

"Corona allein ist schon ein großes Problem", sagte Michal Aivaliotis, der Direktor der örtlichen Volkshochschule, zur Welt. "Aber wir auf Lesbos haben jetzt zwei Probleme: Corona - und die Menschen in Moria. Wenn sich das Virus ausbreitet, haben wir hier eine Katastrophe."