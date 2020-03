Griechenland: EU bietet Migranten 2.000 Euro für freiwillige Heimkehr

2.000 Euro pro Person: So viel will die Europäische Union laut Guardian Migranten bieten, die freiwillig die hoffnungslos überfüllten Flüchtlingslager auf den ägäischen Inseln verlassen und in ihr Herkunftsland zurückkehren. Diese Summe wäre fünfmal so hoch wie das Angebot, das die Vereinten Nationen freiwilligen Heimkehrern stellen. In einem Programm der IOM ist dafür eine Summe von 370 Euro vorgesehen.

Das EU-Angebot soll für einen Monat gelten. Es gilt demnach nicht für Flüchtlinge, sondern ausdrücklich für sogenannte Wirtschaftsmigranten, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben, um ihren Lebensstandard zu verbessern.

Es handle sich um eine gute "Möglichkeit für diese Zielgruppe", sagte Ylva Johansson, Kommissarin für Inneres in der EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen. "Flüchtlinge werden nicht zurückkehren, natürlich, das können sie nicht. Aber Wirtschaftsmigranten, die möglicherweise keinen positiven Asylbescheid erhalten werden, könnten an unserem Angebot interessiert sein", sagte Johansson laut Guardian einem kleinen Team an Reportern.