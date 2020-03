Cobra in Griechenland: Vermummter Einsatz im Grenzland

Überwinden ist der richtige Ausdruck, denn der Zaun entlang der EU-Außengrenze ist kein „Türl mit Seitenteilen“ (© Werner Faymann) wie er 2015 in der Südsteiermark errichtet wurde, sondern Stacheldrahtzaun.

Für Österreich sind die Cobra-Beamten in Griechenland noch aus einem weiteren Grund extrem wertvoll. „Sie können uns in Echtzeit einen Lagebericht geben. Das verschafft uns einen Informationsvorsprung, wie sich die Situation in Griechenland entwickelt“, erklärt Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP). Für 14 Tage ist der Einsatz vorerst geplant. Wenn Ende März eine Verlängerung notwendig ist, wird eine neue Cobra-Spezialeinheit nach Griechenland entsendet.

Es sind gemischte Patrouillen, die aus der griechischen Spezialeinheit und den österreichischen Cobra-Beamten bestehen, die die Grenze sichern. „Den gepanzerten Einsatzwagen brauchen wir, um vor Steinwurf und Geschossen geschützt zu sein. Dass Schüsse von der Gegenseite fallen, davon gehen wir nicht aus“, erklärt der Cobra-Major.