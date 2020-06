Griechenland: Einblick in die neue Partei

Wer auch immer die nächste Woche als griechischer Wahlsieger beginnen wird, steht vor doppelten Koalitionsverhandlungen: In Athen gilt es, eine möglichst stabile Mehrheit für die neue Regierung zu bilden; in Brüssel muss mit den Euro-Partnern darüber gesprochen werden, wie es mit Griechenlands Schulden weitergeht und ob es ein weiteres Hilfspaket geben wird. In beiden Runden wird es auch darum gehen, Klarheit über Griechenlands Zukunft als Mitglied der Eurozone zu schaffen. Anders formuliert: Das " Grexit"-Gespenst geht wieder um in Europa.

Alexis Tsipras, dessen Linksbündnis Syriza laut jüngsten Umfragen einem Wahlsieg am Sonntag entgegensteuert, hat angekündigt, den von der alten Regierung eingeschlagenen Sparkurs zu lockern und mit den internationalen Geldgebern über Erleichterungen beim Schuldendienst zu verhandeln.

Ob Tsipras tatsächlich der nächste Regierungschef in Athen wird, was von seinen Ankündigungen dem Wahlkampf geschuldet war und wo er wirklich ernst machen will, kann noch niemand sagen. Doch schon Tsipras’ vollmundige Versprechen haben in Europa Reaktionen ausgelöst: Dem Vernehmen nach werden in Berlin und Brüssel schon Kontakte zu Syriza geknüpft, falls man in ein paar Wochen tatsächlich mit einem Ministerpräsidenten Tsipras verhandeln muss. Für diesen Fall – und wohl auch, damit sich der eine oder andere potenzielle Syriza-Wähler noch einmal überlegt, wo er sein Kreuzerl macht – gab es auch schon inoffizielle "Warnschüsse": Man hielte den Austritt Griechenlands aus der Gemeinschaftswährung im Berliner Kanzleramt mittlerweile für "verkraftbar", wurde kolportiert. Offiziell dementierte die Regierung Merkel derlei Planspiele, doch die Botschaft an Tsipras war offensichtlich: Er solle es bloß nicht übertreiben mit den Forderungen an die Geldgeber; man werde sich nicht erpressen lassen, die Reformversprechen seien einzuhalten – egal, von wem.

"Die Griechen wissen sehr genau, was ein falsches Wahlergebnis für Griechenland und die Eurozone bedeuten würde", sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Eine nur mäßig verklausulierte Wahlempfehlung für Tsipras’ Kontrahenten.