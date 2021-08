Griechenland: Brandherde greifen auf Politik über

Einsatzkräfte vor Ort erzählten in griechischen Medien, dass der Einsatz von Löschflugzeugen nicht verspätet, sondern auch miserabel koordiniert gewesen sei. Piloten seien in großer Gefahr gewesen. Außerdem seien die Maschinen viel eher rund um Athen als auf der Euböa eingesetzt worden.

Premier dementiert

Doch es ist vor allem ein anderes Gerücht, das auf der Insel umgeht und das auch zahlreiche ausländische Reporter zu hören bekommen. Seit Jahren wird auf Euböa über die Aufstellung von Windrädern gestritten. Die Waldbrände seien den Betreibern der Windparks daher sehr gelegen gekommen, meinen örtliche Bewohner, vermutlich hätten sie selbst sogar die Brände in den teils geschützten Wäldern gelegt, um so Platz zu schaffen. Derartige Spekulationen verbreiteten sich so rasch über die sozialen Medien, dass der Premier selbst mit einem Dementi dagegen halten musste: „Windräder können auch in bewaldetem Gebiet gebaut werden. Dafür muss man den Wald nicht abbrennen.“