Gorbatschow mahnt Westen: "Man darf mit Russland nicht so reden"

Zum Jubiläum des Mauerfalls vor 30 Jahren hat der frühere sowjetische Staats-und Parteichef Michail Gorbatschow (88) Deutschland zu einer Verbesserung des Verhältnisses mit Russland aufgerufen.

"In der heutigen Weltpolitik gibt es keine wichtigere und zugleich schwierigere Aufgabe, als das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen wiederherzustellen", schreibt der Ex-Sowjetpräsident in seinem Buch "Was jetzt auf dem Spiel steht", das am Montag erschien. Gorbatschow beklagt darin, dass es nach der maßgeblich von Moskau unterstützten deutschen Einheit heute wieder Feindbilder wie zu Zeiten des Kalten Krieges gebe.

Der 88-jährige Friedensnobelpreisträger kritisiert, dass in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen die Bereitschaft fehle, einander zu verstehen. "Im Westen erkennt man sehr wohl, dass dies nötig ist, denn ohne Russland ist keines der großen globalen Probleme zu lösen. Aber die Verantwortung für die aktuelle Krise wird ganz auf Russland geschoben", schreibt Gorbatschow. "Aber man darf mit Russland so nicht reden."