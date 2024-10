Warum Google jetzt Miniatomkraftwerke kauft

Künstliche Intelligenz (KI) hat in kürzester Zeit den Weltmarkt erobert. Die neue Technologie stellt sich aber mittlerweile als ziemlicher Stromfresser heraus. Nach Microsoft möchte daher jetzt auch Google auf Atomenergie setzen.

Allein eine ChatGPT Anfrage benötigt zehnmal so viel Energie wie eine Google Suche. Aus diesem Grund suchen die Tech-Unternehmen neue Möglichkeiten den Stromverbrauch klimaneutral zu decken – Atomkraft stellt aus ihrer Sicht zumindest eine Übergangslösung dar.

Google kauft „Miniatomkraftwerke“

Das US-amerikanisches Technologieunternehmen Google verkündete einen Vertrag mit der kalifornischen Firma Kairos Power über den Kauf von sechs bis sieben „kleinen modularen Reaktoren“, auch als „Miniatomkraftwerk“ bezeichnet. Die Reaktoren sollen eine jährliche Leistung von 500 Megawatt haben und der erste bis 2030, alle weiteren bis 2035 am Markt verfügbar sein.

Michael Terrell, Senior Director of Energy and Climate des Google Unternehmens, führte gegenüber Financial Times aus: „Die Vereinbarung ist ein Meilenstein für uns bei Google auf unserem 15-jährigen Weg zu sauberer Energie“, und weiter „Wir sind der Meinung, dass die Kernenergie eine wichtige Rolle dabei spielen kann, unseren Bedarf zu decken, und zwar sauber und rund um die Uhr.“