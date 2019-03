Golan-Vorstoß: Trump provoziert neue Konflikte im Nahen Osten

Mit seinem Golan-Vorstoß bringt der Poltergeist im Weißen wieder einmal ohne Not eine potenziell gefährliche Lawine ins Rollen. Das palästinensische Polit-Urgestein Saeb Erekat warnt vor „Destabilisierung“ und einem „Blutbad in der gesamten Region“, die Arabische Liga von einer Verletzung „internationalen Rechts“. Es ist schwer vorstellbar, dass sie nach dieser Breitseite einem von den USA ausgearbeiteten Nahost-Deal zur Beilegung des palästinensisch-israelischen Konfliktes zustimmen wird. Es wird erwartet, dass Jared Kushner, der Schwiegersohn Trumps, nach der Wahl in Israel die US-Vorstellungen zur Beilegung der Jahrzehnte währenden Krise präsentieren wird.

Wieder also ein paar unnötige Twitterzeilen, aber mit weit reichenden Folgen.