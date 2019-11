Rechter Stratege: Aus Identitären "wird nichts Großes mehr"

"Kontaminiert"

Wohl vor diesem Hintergrund sagt Kubitschek nun, in der Neuen Ordnung auf Sellner angesprochen: "Manche Leute und Gruppierungen werden zu 'weißen Billiardkugeln' gemacht, mit denen dann andere Kugeln ins Loch gestoßen werden sollen. Mit Blick auf die Identitären war das zu erwarten, es war ziemlich bald klar, dass diese Rolle genau dieser Bewegung zugedacht wäre." Denn "jung, aktivistisch, die eine oder andere einschlägige Biografie von rechtsextremistisch zu identitär", das seien "Zutaten für einen miesen Cocktail", meint der Verleger, "und alle Beteuerungen und Alltagsbeweise für die völlige Friedfertigkeit haben nichts mehr retten können". Weil die Identitären nun aber öffentlich " kontaminiert" seien, "wird nichts Großes mehr daraus", folgert Kubitschek.

Ansonsten ist Kubitschek in dem ausführlichen Interview bemüht, an seinem eigenen Mythos zu stricken. Der 49-jährige Verleger wohnt mit seiner Familie auf dem ehemaligen Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt und gilt als Chefideologe der Neuen Rechten in Deutschland. Er betreibt den Antaios-Verlag, gibt die Zeitschrift Sezession heraus und hat das "Institut für Staatspolitik (IfS)" gegründet, das als Veranstaltungsort für Vernetzungstreffen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen dient. Kubitschek und seine Organisationen seien gleichsam ein Scharnier zwischen rechtspopulistischer, rechtskonservativer und rechtsextremer Szene in Deutschland, heißt es aus der Amadeu-Antonio-Stiftung zum KURIER. Die gemeinnützige deutsche Stiftung will das Bewusstsein gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus stärken.