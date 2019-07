Gift gegen Kritiker: Russlands bekannteste Anschlagsopfer

Nach seiner angeblichen Vergiftung zeigt Alexej Nawalny Galgenhumor: „Jetzt sehe ich nur noch aus wie einer, der eine Woche lang durchgetrunken hat“, heißt es in einem Blogeintrag, den der prominente Kremlkritiker in seiner Gefängniszelle in Moskau verfasste.

Der 43-Jährige, der vorige Woche wegen eines Protestaufrufs zu 30 Tagen Haft verurteilt worden war, veröffentlichte ein Foto, auf dem sein Gesicht gerötet und geschwollen aussieht. Und er beschreibt seine Sicht der Ereignisse: Wie Mitgefangene ihn Samstagmittag auf Rötungen am Hals aufmerksam machten, wie sein Gesicht immer mehr brannte, bis ihn ein Zellengenosse drängte, den Arzt zu rufen.