Gewalt bei Protesten in Texas: Was über den toten Demonstranten bekannt ist

Nicht nur in Austin kam es an diesem Wochenende zu Gewalt bei Protesten. Auch in Seattle und Portland, Oregon, gab es Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Ihr Unmut richtet sich vor allem gegen US-Präsidenten Donald Trump, der Bundespolizisten in die Städte geschickt hat, was luat Kritikern verfassungswidrig ist. Medienberichten zufolge hätten Sicherheitskräfte des Bundes dabei Tränengas eingesetzt. Und Demonstranten hätten wiederum Feuerwerkskörper auf das Gebäude eines Bundesgerichts geworfen. Zwei Verdächtige, die Schüsse abfeuerten, wurden festgenommen.

Trump und seine Sturmtruppen

Die US-Regierung will weiter hart gegen die Proteste vorgehen. Zusätzliche Maßnahmen würden vermutlich in dieser Woche ergriffen, erklärte der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf dem Trump-Sender Fox News. Er warf zudem der Stadtverwaltung in Portland vor, sie lasse "Anarchisten" gewähren. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, kritisierte hingen den Einsatz der paramilitär-ähnlichen Sicherheitskräfte bei den Protesten: "Trump und seine Sturmtruppen müssen gestoppt werden."

Worte oder Maßnahmen zur Deeskalation finden allerdings auch nach diesem Wochenende niemand. Dass der Tod von Garrett Foster die Stimmung im Land eher weiter aufheizen könnte, zeigen Debatten im Netz. Dort wird der junge Mann von einigen als "linker Kämpfer" beschimpft, der Ärger suchte und ihn gefunden hat. Andere sehen ihn als Opfer, das von seinen Mördern gezielt getötet wurde, oder feiern ihn als Helden, der seine Freundin verteidigte. Manch einer ruft gar auf, sich zu bewaffnen und so gegenüber Faschisten aufzutreten.