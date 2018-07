„Gesprächspartner nicht entscheidend“

Sebastian Kurz war am Montag gerade im Landeanflug in London, als in Westminster die nächste politische Bombe des Tages platzte. Nach Brexit-Chefverhandler David Davis geht auch Boris Johnson. Das politische London überschlägt sich derzeit in Spekulationen: Formieren sich die Gegner der britischen Premierministerin Theresa May neu? Überlebt sie das politisch?

Österreichs Kanzler will sich an diesen Spekulationen nicht beteiligen. Das ist übliche Praxis – schon gar bei seiner erster Visite als EU-Ratspräsident kann er sich nicht anders verhalten. Kurz bleibt diplomatisch: „Es ist nicht entscheidend, wer unser Gesprächspartner ist. Entscheidend ist, dass in der Sache was weiter geht.“