Chaos in britischer Regierung: Boris Johnson tritt zurück

Boris Johnson ist das dritte Regierungsmitglied, das im Streit um die Linie zum EU-Austritt Großbritanniens die Regierung verlässt. "Die Premierministerin hat heute nachmittag seinen Rücktritt akzeptiert", hieß es am Montag in einem Statement der Regierung. Sein Ersatz werde demnächst bekannt gegeben.

Erst am vergangenen Freitag hatte Premierministerin Theresa May ihre zersplitterte Regierung auf eine Linie zum Brexit eingeschworen. Die Hardliner scheinen sich damit aber nicht zufrieden zu geben. Schon Brexit-Minister David Davis und sein Stellvertreter Steve Baker waren am Montag zurückgetreten. Britische Medien berichten, Johnson halte es für unmöglich, Mays Linie in der Öffentlichkeit zu verkaufen. Das zu versuchen sei wie "einen Scheisshaufen zu polieren".