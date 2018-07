Die eigenwillige Welt des Aristo-Clowns

Doch was vor einem Jahr noch wie ein großer Paukenschlag zum lang erwarteten Putsch ausgesehen hätte, wirkt jetzt – vorläufig – eher wie ein Abstieg des ewigen Kronprinzen der britischen Konservativen. Zumindest in diesem Moment genießt Johnson nicht mehr die nötige Unterstützung seiner Kollegen, um May selbst herauszufordern.

Man ist versucht, an den Tag nach dem Brexit-Referendum vor kaum mehr als zwei Jahren zurückzudenken. In seinem ersten Statement an die versammelte Presse lieferte der von seiner üblichen Bonhomie (im Sinne von Launigkeit) verlassene Londoner Ex-Bürgermeister eine merkwürdig niedergeschlagene Siegerrede. Der Ausgang der Volksabstimmung bedeute nicht, „dass das Vereinigte Königreich nun weniger vereinigt oder weniger europäisch“ sei, beteuerte er in der Manier eines Mannes, der eine zerbrochene Vase wieder ganz zu reden versucht.