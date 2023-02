Gesammelte Hitler-Fake-Tagebücher sind jetzt online

Gefälscht. „Den ganzen Tag zu Hause geblieben. Am Abend Reichstagsbrand.“ Das und seinen Ärger über Verdauungsprobleme, über „Görings Weibergeschichten“ und ähnlich Prosaisches soll Adolf Hitler in 62 kunstledergebundene Tagebücher geschrieben haben. Sie waren DIE Weltsensation jener Apriltage vor 40 Jahren: Hitler soll seine geheimsten Gedanken niedergeschrieben haben – und das renommierte Nachrichtenmagazin Stern brüstete sich, die Tagebücher entdeckt zu haben. Chefredaktion, Geschäftsführung und Journalisten überschlugen sich vor Begeisterung. Einzelne Warnungen wurden geflissentlich in den Wind geschlagen. Warum etwa prangte F.H. in Großbuchstaben auf dem Umschlag der Bücher? „Er hat doch nicht etwa Fritze Hitler geheißen“, witzelte Jahre später in der weltberühmt gewordenen Verfilmung des Skandals – „Schtonk“ – ein Schauspieler.