Gerüchteküche brodelt: Warum hielt Xi Jinping seine BRICS-Rede nicht?

Chinas Staatschef Xi Jinping sorgte beim BRICS-Gipfel, dem derzeit in Südafrika stattfindenden Wirtschaftsforum, für Aufregung - weil er etwas nicht machte. Er ließ am Dienstag unerwartet eine geplante Rede aus, sein Handelsminister sprang ein.

Dabei war Xi bereits am Montag in Johannesburg angekommen - nach einem Moskau-Besuch im März war es seine erst zweite internationale Reise in diesem Jahr - und auch beim Abendessen am Dienstag sowie tagsüber am Mittwoch tauchte Xi wieder auf. Warum er die Rede nicht hielt, darüber kursieren derzeit einige Gerüchte. Beobachter spekulieren über eine mögliche Krankheit des mächtigen Politikers oder darüber, dass etwas vorgefallen sein könnte.