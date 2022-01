Premier Mario Draghi scheint bereit, den Präsidentschaftsposten zu übernehmen, aber die Regierungsparteien zögern, ihn zu unterstützen. Man befürchtet, dass sein Abgang als Regierungschef zu vorgezogenen Parlamentswahlen führen könnte. "Niemand wird akzeptieren, einen so geschätzten Ministerpräsidenten wie Draghi zu verlieren, ohne Gewissheit über die Zukunft der Regierung zu haben", analysierte Ex-Premier Matteo Renzi.

Auch die Italiener scheinen von einem Ämterwechsel des beliebten Premiers nicht angetan. Einer Umfrage des Senders Sky TG24 zufolge sind 56,7 Prozent der Italiener dafür, dass Draghi weiter Ministerpräsident bleibt. Nur 16,8 Prozent würden ihn lieber im Präsidentenpalast sehen. Der Rest ist unentschlossen oder lehnt Draghi sowohl als Premier als auch als Präsident ab.

Der scheidende Staatspräsident Mattarella hat eine weitere siebenjährige Amtszeit ausgeschlossen, aber einige Politiker in Rom drängen ihn zu einer Verlängerung seines Mandats, damit Draghi als Premierminister im Amt bleiben und seine Arbeit zum Wiederaufbau der Wirtschaft fortsetzen könne. In der Sky-TG24-Umfrage schneidet Mattarella von allen abgefragten Kandidaten am besten ab. 65 Prozent gaben an, dass sie "zufrieden" mit einer zweiten Amtszeit des Präsidenten wären. Draghi landete mit 57 Prozent auf dem zweiten Platz. Lediglich ein weiterer Kandidat kommt mit 38 Prozent knapp auf einen positiven Wert, und zwar Ex-Premier Paolo Gentiloni. Dagegen sagen 65 Prozent, sie wären mit einem Präsidenten Berlusconi unzufrieden.