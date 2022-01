Der Wunsch nach Stabilität

Der 85-jährige viermalige Regierungschef und Medienunternehmer Berlusconi hatte seine Kandidatur für das höchste Staatsamt, das kommende Woche im Parlament gewählt wird, selbst ins Spiel gebracht und sich die Unterstützung des Mitte-Rechts-Lagers gesichert. Darüber hinaus konnte er sich aber offenbar keine Stimmen sichern. Lega-Chef Matteo Salvini betonte am Dienstag, Berlusconi sollte offen sagen, ob er noch für eine Kandidatur bereit stehe. Ansonsten werde sich die Mitte-rechts-Allianz auf einen anderen Kandidaten einigen.

Die in Rom mitregierende Demokratische Partei (PD) und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) erklärten, das neue Staatsoberhaupt müsse eine unparteiische Persönlichkeit sein. "Das Wichtigste ist, dass wir jenseits der Taktik eine Persönlichkeit finden, die Italien für die nächsten sieben Jahre Stabilität garantiert", sagte der Chef der mitregierenden Mitte-Links-Partei Italia Viva, Matteo Renzi. Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts sei eine Entscheidung, die mit Bedacht getroffen werden müsse.

Am 24. Jänner beginnt die Wahl des neuen Staatschefs, an der sich 1.009 Wahlleute beteiligen. Es sind dies die 630 Abgeordneten, die 315 gewählten Senatoren, sechs Senatoren auf Lebenszeit sowie 58 Vertreter der 20 italienischen Regionen. Die Wahl in geheimer Abstimmung könnte sich über mehrere Tage hinziehen. Für die ersten beiden Wahlgänge ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Danach genügt eine einfache Mehrheit. Die langwierigste Wahl war jene von Giovanni Leone im Jahr 1971, bei der es 23 Wahlgänge gab.