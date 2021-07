Gericht gegen Gericht: Polen geht auf volle Konfrontation zur EU

Oder aber mit dem neuen Rechtsstaatsmechanismus: Dieser würde Polen Gelder aus dem EU-Budget verweigern, wenn nachgewiesen wird, dass der EU wegen der mangelnden Rechtssicherheit in Polen Schaden entsteht.

„Das aber wird die Lage nicht beruhigen, befürchtet Obwexer, „und den Konflikt nur anheizen“.

Derzeit herrscht ein rechtliches Patt: Der EuGH hat schon mehrmals angeordnet, dass die aus seiner Sicht im Widerspruch zu EU-Recht stehende Disziplinarkammer des Obersten Gerichtes in Warschau ihre Arbeit einstellen muss. Denn diese ist mit regierungstreuen Richtern besetzt, übt massiven Druck aus und kann praktisch jeden nicht genehmen Richter oder Staatsanwalt entlassen.

Genau so oft aber hat Warschau diese Verfügungen ignoriert. Am Mittwoch legte das polnische Verfassungsgericht nach: Polen sei nicht verpflichtet, Anordnungen des EuGH zu befolgen.

Rechtlich gesehen gebe aus der vertrackten Lage keinen Ausweg, sagt Obwexer. Entweder müsste Polen seine Verfassung ändern oder aber die EU ihre Verträge – beides höchst unwahrscheinlich.

Aber: „Wenn Polens Verfassungsgericht nun so entscheidet, wie zu befürchten ist, muss sich Polen in letzter Konsequenz überlegen: Will man in dieser Union bleiben oder nicht? Wie soll man ein Mitglied sein, ohne die gemeinsamen, tragenden Grundsätze einzuhalten?“