Nach einer Neuauszählung der bei den Kommunalwahlen um das Amt des Budapester Bürgermeisters abgegebenen ungültigen Stimmen bleibt Gergely Karácsony auch weiter Bürgermeister von Budapest.

Damit setzte er sich gegen seinen Gegenkandidaten Dávid Vitézy durch, der die Stimmen-Neuauszählung gefordert hatte. Laut dem Nationalen Wahlausschuss (NVB) gewann Karácsony mit einem Plus von 41 Stimmen das Amt, so das Onlineportal "24.hu" am Freitagabend.