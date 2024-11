Chaos-Freitag: Generalstreik in Italien legt das ganze Land lahm

In Italien hat am Freitag ein Generalstreik gegen die Budgetpläne der seit zwei Jahren amtierenden Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begonnen.

Vierstündiger Streik im Flugverkehr

Verkehrsminister Matteo Salvini halbierte den ursprünglich achtstündigen Streik im Nah- und Flugverkehr auf vier Stunden und zog sich damit heftige Kritik seitens der Gewerkschaften zu. Sie beschuldigten den Lega-Chef, das Streikrecht einzuschränken. "Ich verteidige das Recht auf Mobilität der Italiener", erklärte Salvini.

Die Gewerkschaften haben den Bahnsektor von der allgemeinen Arbeitsniederlegung ausgenommen, weil in diesem Bereich bereits am Sonntag gestreikt wurde. Über den Arbeitsausstand hinaus sind in zahlreichen Städten Kundgebungen geplant, u.a. in der Hauptstadt Rom.