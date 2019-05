"Gelbwesten" und "Black Block" prägten den 1. Mai in Paris

Klima-Schützer und „Gelbwesten“

Ebenso werden die „ Gelbwesten“ von einem Teil der linken Organisationen unterstützt, die sich zu einer alternativen sozial-ökologischen Globalisierung bekennen, wie etwa die (auch in Österreich vertretene) Bewegung „ Attac“. Am 1.Mai marschierten in Paris auch Bewegungen, die sich für die Rettung des Klimas einsetzen, mit. Zwischen einem Teil der „ Gelbwesten“-Aktivisten und Öko-gruppen gibt es ebenfalls schon seit einiger Zeit eine Annäherung. Alle diese verschiedenen Strömungen stimmen nicht in allem überein, aber der Slogan von einer „Zusammenführung der (öko-sozialen)-Kämpfe“ ist in diesen rebellischen Milieus populär. All diese Gruppen und Tendenzen hatten sich am Donnerstag um die Demo der linken Gewerkschaftsbünde gesammelt.