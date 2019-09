Gelbwesten-Proteste: Zahlreiche Festnahmen in Paris

Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben zu einer Kundgebung "Für das Klima und die soziale Gerechtigkeit" aufgerufen. Die Organisatoren hoffen auf eine starke Beteiligung, auch wenn sich am Weltklimastreik am Freitag nur knapp 10.000 Menschen in Paris beteiligt hatten.

Zu Klimaprotesten war auch in anderen französischen Städten wie Straßburg, Lyon und Bordeaux aufgerufen. Umweltschützer gehen derzeit weltweit auf die Straße. Anlass ist der bevorstehende UN-Klimagipfel am Montag in New York.